Presidente de Liga 2: "Agustín Lozano nos pidió paciencia"

Menos interrogantes. La Liga 2 sigue siendo una incertidumbre, pero la comunicación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha significado una luz para su presidente, Arturo Sánchez, que cuenta ahora con menos que en los días anteriores.

En ese sentido, el también presidente de Unión Huaral -en una entrevista con Radio Ovación- explicó que existe un largo trámite para que el fútbol se reanude en nuestro país, además de hablar cómo será la repartija de la ayuda económica que asigne la FIFA a la FPF.

"Ayer conversé por un buen rato con el presidente Agustín Lozano y tocamos varios temas. Por lo pronto, la FPF está esperando la determinación del gobierno con este tema del corononavirus para recién tomar acciones, considero que es algo lógico porque esta crisis no solo ocurre en el fútbol peruano sino en todo el mundo", afirmó Arturo Sánchez.

"Acá el Perú no es una isla, por lo tanto, Conmebol primero tiene que analizar bien la problemática de los clubes para luego hacer las coordinaciones con FIFA", afirmó la autoridad futbolística en referencia a la reanudación de la Liga 1 y la futura puesta en escena de la Liga 2.

El dirigente deportivo reveló que Agustín Lozano no le pudo dar una solución a la crisis económica que atraviesan los clubes de la Liga 2, lo que sí fue "paciencia". "Me reiteró sobre la ayuda económica de parte de FIFA y espera que ese dinero llegue a fin de mes. No me dio cifras ni me aseguró el día que podamos contar con esa plata. Cuando ello ocurra, FIFA tiene que decir que se hará con ese dinero y no se puede alterar esa decisión", aseguró con resignación.

Tal cual anticipó la Conmebol, Arturo Sánchez reveló algunas medidas de salubridad que se adoptarán en caso se reanude el fútbol en los próximos meses. "Se deben de comprar los test para que los jugadores pasen antes de cada partido y saber que están sanos. Hay una serie de cosas que debemos hacer pero, mientras que no tengamos claro que habrá fútbol, lo único que nos queda es tener paciencia", sentenció.

Liga 2

Sport Chavelines se unió al Coopsol como otro de los clubes que suspendió el contrato de sus jugadores y comando técnico debido a la fuerte crisis económica desatada por el coronavirus.