Presidente de Liga 2 explicó requerimientos para que se juegue la edición 2020

No se encuentra abandonada. Arturo Sánchez, presidente de la Segunda División, reveló que la Conmebol no entregó un millón de dólares, sino millón y medio a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que sea repartido entre los clubes de la Liga 1 y Liga 2.

Ahora bien, aquel dinero no llegará de manera directa a los 10 clubes que integran la actual temporada. "A los clubes de ascenso nos han informado que debemos de cumplir con algunos requisitos y protocolos para acceder a ese dinero", aseguró Sánchez a Radio Ovación.

En ese sentido, el mandamás de la Liga 2 explicó los pasos a seguir con tal de facilitar los procesos a la federación. "Si existe alguna desconfianza de parte de la FPF estamos en condiciones de mandarle la relación de jugadores de cada equipo para que si es posible depositen en sus cuentas bancarias de cada futbolista", aseguró.

Con la Liga 1 prevista preliminarmente para agosto, Arturo Sánchez consideró que todavía no se puede prever para la Liga 2. "No solo se va a requerir salud sino también mucho tendrá que ver el tema económico, porque vemos imposible que esto avance sin público, sin sponsors, sin televisión.... Además, el tema de los protocolos no serán nada fácil. Acá hay voluntad para que se juegue la Liga 1 y 2 pero todo es muy complicado", indicó.

"En estos momento, los clubes de la Segunda estamos abocados a conseguir recursos para cumplir con las familias de los jugadores, tomando en cuenta que los contratos no se llegaron a registrar en la FPF", abundó el presidente de la Liga 2.

Arturo Sánchez dejó en claro que no se debe confundir el dinero entregado por el Consorcio de Fútbol con la ayuda económica a los clubes de la Segunda División. "Si bien hay una adelanto de la televisión, eso básicamente sirve para hacer pagos logísticos en caso se juegue el torneo y si no hay imagino que ese dinero tendrá que ser devuelto. Por tanto, no es correcto decir que ese dinero tiene que ser repartidos entre los 10 equipos de Liga 2", puntualizó.