Arturo Sánchez cree que la Liga 2 se terminará jugando en Lima

La Liga 2 no quedará de lado en el 2020. Más allá de los arduos protocolos de salubridad y seguridad que implica la vuelta de la Liga 1, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está comprometido en lograr la activación de las distintas competencias futbolísticas pactadas para el presente año y, en ese sentido, el torneo de Segunda División es una de sus máximas obligaciones.

"La posibilidad que haya Liga 2 podría ser a partir de agosto, la comisión del presidente y de la Federación es hacer todo lo posible para que haya Liga 2 este año", afirmó Arturo Sánchez, también presidente de Unión Huaral, a Radio Ovación.

Lo sorprendente vino después: el mandamás de la Liga 2 reveló que la FPF no descuida y quiere que en el 2020 haya fútbol femenino, de menores y Copa Perú. "Harán el esfuerzo, si lo pueden lograr se verá en el camino", precisó.

Sobre la vuelta de la Liga 2, Arturo Sánchez expresó que la ayuda económica de 50 mil dólares que le toca a cada club recién se le entregará antes que arranque la competencia, "como un aporte para el presupuesto de los clubes".

"Este año es muy complicado, no tenemos derechos de televisión directo, los sponsors ya no existen, los partidos serán a puertas cerradas, entonces no tendríamos ningún tipo de ingreso. Es cierto que la Federación va a recibir un dinero del consorcio y con eso cubre los gastos logísticos del campeonato, nosotros no pagaríamos nada en ese sentido pero sí está el sueldo de los jugadores. El presidente va a seguir intentando conseguir mayores fondos", abundó el máximo directivo de la Segunda División.

Arturo Sánchez explicó que, a día de hoy, lo más seguro es que la Liga 2 se dispute en Lima como única sede. "Queremos jugar pero hay que ver la realidad, Lima tiene los estadios, los hoteles, la capacidad logística", puntualizó.