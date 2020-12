Jhoel Herrera: "Alianza Lima va a pelear la Liga 2 el otro año, pero la va a tener difícil"

El descenso de Alianza Lima a Segunda División fue un trago duro para los hinchas 'blanquiazules' y también para el entorno del fútbol peruano. Así, uno de los jugadores que se caracteriza por tener pronunciamientos tajantes es Jhoel Herrera y esta vez no fue la excepción al referirse a lo que pasó con la institución de La Victoria.



En declaraciones con La República, el actual jugador de Unión Huaral y otrora exAlianza consideró que uno de los factores que provocaron esta crisis en el equipo 'íntimo' fueron las constantes indisciplinas a lo largo de la temporada.

"Para mí está claro, el tema de la indisciplina juega un papel importante. Tú contratas un jugador para poder tenerlo toda la temporada y es un jugador importante, pero si este no tiene el pensamiento de que va a jugar por un equipo grande como Alianza. No es el punto determinante pero sí es importante y Alianza lo ha tenido que sortear en toda la temporada", señaló inicialmente.



Tras ello, el lateral derecho consideró que los 'blanquiazules' se van a levantar, pero que tendrán un complicado panorama por la dificultad de la Liga 2.



"He estado leyendo muchas cosas. Sobre todo para la hinchada. Estoy completamente seguro que Alianza se va a levantar. Estoy seguro que Alianza va a pelear la Liga 2 el otro año y la va a tener difícil. Espero que le vaya bien", agregó, tras lo cual dijo que "daría su alma si lo llaman".



Finalmente, Herrera envió una reflexión para los jugadores poco profesionales y que cometen indisciplinas constantemente.



"Me duele que haya descendido. Los que no quieran estar tienen que dejarlo saber. Tú no puedes estar en un plantel profesional y estar pensando si salió o no salió. Tenemos que empezar a respetarnos. Hay una cosa importante: yo juego para que mi familia esté bien y mi compañero hace lo propio. Si me voy de joda estoy jugando con la comida de la familia de mi compañero y con la mía también", sentenció.