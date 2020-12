Liga 2 confirma que torneo de ascenso del 2021 arrancará el 15 de mayo

La presente temporada de la Liga 2 está en la recta final y este viernes se conocerá a los cuadro finalistas que jugarán el cuadrangular en busca del único cupo para conseguir el ascenso a la Liga 1 del 2021. Sin embargo, en FPF ya tienen listo la fecha para el arranque de la siguiente campaña.

Según se pudo conocer, la Liga 2 del 2021 tiene como fecha de inicio para el 15 de mayo con Alianza Lima como el principal protagonista. Como se sabe, los íntimos perdieron la categoría junto a Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba tras quedar en la cola de la tabla de posiciones.

Sin embargo, la presencia de Alianza Lima está supeditada a una serie de situaciones. La primera es que la directiva blanquiazul acudirá al TAS para pedir una medida cautelar que le permita jugar en la Liga 1 mientras se resuelve su situación por los reclamos para que se le quite los puntos a Carlos Stein.

“En caso de ir al TAS, podemos solicitar una medida cautelar que nos podría permitir jugar primera, eso no se puede confirmar... En el oficio no atienden a nuestras denuncias de acuerdo a ley y el sustento que le dan no es el correcto, no va de acuerdo al reglamento de licencias. Está mal aplicado, es irregular y nos está perjudicando”, precisó uno de los abogados de Alianza Lima.

Por ahora resta saber cómo será el formato y cuántos equipos lucharán por el ascenso. De mantenerse para el 2022 con 18 clubes la Liga 1, la Segunda División solo estaría dando un cupo, es decir, Alianza Lima tendrá que luchar cada partido como si fuese una final.