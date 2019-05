Esposa de ex abogado de Paolo Guerrero le pidió a mozo del Swissotel que se autoinculpe [VIDEO]

21 May 2019 | 9:16 h

Un nuevo capítulo del caso Paolo Guerrero - Swissotel se ha escrito. Sucede que el programa dominical Dia D, emitió un informe en donde uno de los mozos revela haber sido influenciado por una mujer para que apoye al 'Depredador'.

Las imágenes del espacio televisivo anuncian la llegada de una fémina al Swissotel el pasado 29 de noviembre de 2017 a las 5:46 de la tarde. La voz en off refiere que el comportamiento de dicha persona es curiosa debido a los desplazamientos realizados, como buscando a alguien.

A la persona que buscaba era Óscar Calderón, mozo del Swissotel. "Nosotros venimos de parte de la defensa de Paolo Guerrero y te hemos buscado porque creemos que tu eres una de las personas que nos pueda ayudar. Lo único que él quiere es que tu te autoinculpes de haber contaminado la infusión y que des a entender que fue un error humano", declaró Calderón a Dia D.

"Resulta que hemos podido establecer que, lamentablemente, ha existido un complot en perjuicio del hotel. Se trata de una denuncia (contra la mujer) de compra de testigos y obstrucción a la justicia", anunció Enrique Ghersi, abogado del Swissotel.

"El día 29 de noviembre del 2017 me encontraba laborando en el hotel y recibo la llamada de un compañero que me dice que había una persona preguntando por mí en la otra torre. La persona me dice 'Hola Óscar, ¿cómo estás? Soy Silvia Díaz ¿Te acuerdas que tu me ayudaste para un evento que realicé en el hotel?' Para no ser descortés le dije 'si señorita, algo me acuerdo'", mencionó Calderón.

"Quiero me ayudes para un evento de la Cámara de Comercio, pero también vengo por otra cosa, mucho más personal. Nosotros venimos de parte de la defensa de Paolo Guerrero y te hemos buscado porque creemos que tu eres una de las personas que nos pueda ayudar. Lo único que él quiere es que tu te autoinculpes de haber contaminado la infusión y que des a entender que fue un error humano", agregó el mozo del Swissotel.

Tras una extensa investigación por parte del hotel en donde antes concentraba la Selección Peruana, se descubrió que la mujer presentada como Silvia Díaz es en realidad Valeria Arroyo Garcés, esposa de Julio García, ex abogado de Paolo Guerrero.

Ante este panorama, el Swissotel decidió presentar una denuncia contra Valeria Arroyo Garcés en la primera Fiscalía penal de San Isidro por el presunto delito de obstrucción a la justicia por intento de soborna, tal y como quedó registrado en las imágenes.

Recordemos que Paolo Guerrero siempre se mantuvo firme en su versión de la toma accidental de una infusión contaminada para declararse inocente. En diciembre de 2017, la FIFA decidió sancionarlo por un año, aunque luego se le redujo el castigo a seis meses.

Sin embargo, y cuando estaba a punto de volver a las canchas tras la sanción de FIFA, Paolo Guerrero fue suspendido por el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) en mayo del 2018 al considerar que los argumentos de defensa no guardaban relación con la cantidad del metabolito de benzoilecgonina encontrado en la orina del capitán de la bicolor.

Si bien Guerrero logró, gracias a una medida cautelar y un aval de FIFA, jugar en Rusia 2018, luego del Mundial debió cumplir el castigo impuesto por el TAS, el cual se prolongó hasta la primera semana de este año.

El problema entre Paolo Guerrero y Swissotel parece estar lejos de solucionarse. Ambas partes demuestran solidez en sus posturas, sin embargo, las investigaciones del caso terminarán desvelando lo ocurrido.