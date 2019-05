¡Lo último! Desde Brasil afirman que Miguel Trauco no fichará por Atlético Mineiro [FOTO]

21 May 2019 | 15:14 h

Desde tempranas horas de este martes, distintas informaciones desde Brasil aseguraban que el defensa de la Selección Peruana, Miguel Trauco, estaría a punto de dejar el Flamengo para fichar por el Atlético Mineiro.

La falta de continuidad en el ‘Mengao’, donde solo ha disputado siete encuentros como titular, sería uno de los principales motivos para buscar fichar por otro club. Sin embargo, esto no sería del todo cierto, ya que, desde Brasil afirman que Atlético Mineiro no está interesado en Miguel Trauco.

Así lo dio a conocer el periodista brasileño, Mauro Cezar, quien a través de su cuenta de Instagram señaló que no existe oferta alguna por el lateral de la Selección Peruana: “¿Trauco en el Galo? Es la pregunta que los rubro-negros y los atletas me hacen. El Flamengo afirma que no recibió propuesta por él, el Atlético dice que no tiene interés en el momento y consecuentemente no está negociando para contar con el jugador peruano. Es la información del momento”.

De igual forma, la periodista Raisa Simplició también informó que no existe negociación alguna por Miguel Trauco: “Por el momento no hay ninguna negociación en curso por Trauco, pero el futuro del jugador sigue siendo indefinido. Tiene contrato hasta diciembre y no se ha buscado renovar #Flamengo”.