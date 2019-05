Selección Peruana: Costa Rica presentó su convocatoria para el amistoso ante la Bicolor [FOTO]

22 May 2019 | 15:39 h

Como preparación para la Copa América Brasil 2019, la Selección Peruana afrontará dos encuentros amistosos en nuestro país a jugarse en el Estadio Monumental. El primero de ellos el miércoles 5 de junio ante Costa Rica y el segundo ante Colombia el 9 del mismo mes.

Por ello, el entrenador de Costa Rica, Gustavo Matosas, anunció la lista de 23 jugadores convocados para este encuentro amistoso. El saliente arquero del Real Madrid, Keylor Navas no figura en esta lista por una decisión personal del estratega ‘Tico’.

"No está en condiciones de defender la camiseta de la selección nacional y cuenta con toda mi comprensión y apoyo. No tiene toda la concentración para estar", señaló el entrenador de Costa Rica tras la no convocatoria de Keylor Navas.

Por lo demás, las demás figuras del seleccionado centroamericano como Bryan Ruiz, Bryan Oviedo y Joel Campbell si estarán presentes para el amistoso ante la Selección Peruana. Como se recuerda, el equipo ‘Tico’ derrotó en Arequipa al combinado nacional en el último encuentro jugado entre ambas selecciones.