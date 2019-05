¿Quedará fuera de la Copa América? Pedro Aquino será evaluado por médicos de la selección peruana [VIDEO]

23 May 2019 | 14:5 h

El pasado fue 27 de enero Pedro Aquino jugó su último partido oficial. Anotó un gol en el triunfo 4-0 de León sobre Querétaro en la Liga MX, pero también salió lesionado acusando un dolor en el aductor. Los médicos del club le diagnosticaron una osteopatía dinámica de pubis, más conocida como pubalgia.

En México pensaron que la recuperación de la "Fiera" duraría entre dos a tres semanas, tras leves síntomas de mejoría el jugador y el cuerpo médico deciden que ya puede volver a los entrenamientos en febrero, pero al parecer la lesión se habría complicado por una fuerte carga de trabajo, por eso le tuvieron que realizar una intervención quirúrgica en la quincena de marzo.

Aquino cumplió su rehabilitación al pie de la letra, hizo trabajos de gimnasio y pocas veces con balón, por eso el técnico Ignacio Ambriz no lo consideraba en los partidos para no exponerlo a una nueva recaída, tomando en cuenta que no está físicamente al cien por ciento. Así pasaron cuatro meses desde aquel 27 de enero.

León está disputando las finales del Torneo Clausura del fútbol mexicano y en la previa del duelo de ida contra Tigres, las redes sociales del equipo publicaron la lista de convocados y la novedad fue la inclusión de Pedro Aquino. Los hinchas felinos pensaron que el peruano sumaría minutos, pero luego se dieron cuenta que en la nómina también estaba José Juan Macías, quien se encuentra en Polonia disputando el Mundial Sub 20 con la selección mexicana. Es decir, León convocó a todo el plantel en señal de unión.

Según informa TV Perú Deportes, el comando técnico de la selección peruana ha solicitado la presencia de Aquino en la Videna para que el cuerpo médico lo examine y luego de una exhaustiva investigación, tomar la decisión de llevarlo a la Copa América o dejarlo fuera de lista. En las próximas horas, el ex mediocampista de Sporting Cristal estaría arribando a nuestro país.

Un caso parecido ocurrió cuando Pedro Gallese sufrió la fractura de un dedo en agosto del 2017. El arquero tuvo que ser operado y los médicos mexicanos le indicaron que su recuperación demoraría cinco meses aproximadamente. Sin embargo, la Federación solicitó el permiso a Veracruz para que Gallese pueda rehabilitarse en Lima y así fue que llegó a tapar contra Argentina en La Bombonera el 5 de octubre (luego de dos meses y medio), siendo la figura de aquel encuentro.

Ricardo Gareca cree que con Aquino se puede repetir el milagro, tomando cuenta que el debut de Perú en la Copa América es el 15 de junio contra Venezuela. La "Fiera" tendría tres semanas para acelerar su recuperación.