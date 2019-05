Julio César Uribe: "Paolo Guerrero es mejor que Claudio Pizarro" [VIDEO]

24 May 2019 | 11:54 h

Uno de los grandes dilemas que vivió la selección peruana fue Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. Los delanteros del Inter de Porto Alegre y Werder Bremen, respectivamente, formaron parte de la ofensiva 'Bicolor' en los últimos años, sin embargo, no pudieron complementarse dentro del terreno de juego.

Sergio Markarián intentó hallarles el espacio para ambos durante casi todo el proceso a Brasil 2014, pero no obtuvo éxito. Ricardo Gareca, a su arribo en el 2015, volvió a intentarlo, sin embargo, volteó el timón tras el empate 2-2 ante Venezuela en Lima: Claudio Pizarro jugaría su último partido con la selección peruana.

Desde entonces el 'Tigre' apostó por las cualidades de Paolo Guerrero, quien se convirtió en referente de la selección peruana para la nueva camada de jugadores que, finalmente, terminaría siendo mundialista en Rusia 2018. Esta situación fue debatida por Fox Sports Radio Perú, en donde Julio César Uribe, ex entrenador de Guerrero y Pizarro dio su punto de vista.

"Él (Paolo Guerrero) no tiene nada que demostrar, para mí. (¿Es el mejor?) Sin ninguna duda. El que ha demostrado tanto, a través de su trayectoria, ha sido regular, muy productivo, tiene solo que ratificar. Una cosa es demostrar y otra ratificar. Él ya demostró hace rato", refirió Uribe.

"¿Paolo es mejor que Claudio Pizarro, para ti? De nueve", fue la interrogante de Alan Diez para Julio César Uribe. "Sí", respondió el 'Diamante'. "Los he dirigido a los dos en el 2007. Respetando a ambos que tienne una categoría encomiable, Paolo veía unos temas. Yo creo que es el mejor jugador, sino el segundo mejor, que juega de espaldas. Es impresionante", agregó.

Entorno a las cualidades de Pizarro, Uribe indicó que es un goleador nato, empero los movimientos del 'Depredador' no pueden ser comparados. "Claudio es un crack, es un goleador. No es que esté muy lejos en cualidades de Paolo, porque es un jugador que depende de los centros y descarga con propiedad, aguanta bien, de frente al arco es un goleador que hay que aplaudir, pero no hace los movimientos tan puntuales que hace con otro ritmo Paolo", finiquitó.