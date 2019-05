Ricardo Gareca y Nolberto Solano exigen a Luis Advíncula para que mejore sus centros [VIDEO]

28 May 2019 | 12:21 h

Luis Advíncula es considerado uno de los jugadores más rápidos del mundo y ello no ha pasado desapercibido. Su buena campaña con la selección peruana, durante las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y en el Mundial referido, permitieron su contratación en el Rayo Vallecano.

No obstante, esa ventaja que posee Advíncula, la de superar a sus rivales en velocidad, no ha sido aprovechada por el futbolista de 28 años en reiteradas ocasiones: 'Lucho' ganaba la banda, pero sus centros no tenía dirección, lo que terminaba por apagar una interesante ofensiva.

Ricardo Gareca quiere eliminar las limitaciones que enfrascan a la selección peruana y, por ello, junto a Nolberto Solano, empezó a trabajar con 'Bolt', quien fue exigido en la practica matutina para que pueda mejorar los centros enviados al área nacional.

Advíncula tiene todo para ser uno de los mejores laterales de la Copa América Brasil 2019, sin embargo, ese pequeño detalle influye en su rendimiento: Gareca quiere 'exprimir' la máxima virtud del ex jugador del Rayo Vallecano.