André Carrillo: "No estoy al 100 por ciento, pero vengo trabajando bastante bien para poder llegar" [VIDEO]

28 May 2019 | 15:41 h

Cada vez comienzan a sumarse más jugadores de la Selección Peruana a los trabajos que se llevan a cabo en la Videna. Sin embargo, también están los que se encuentran sentidos o lesionados debido a un último encuentro o práctica en su club.

Uno de ellos es André Carrillo, quien no viene siendo exigido al máximo por el comando técnico de Ricardo Gareca y reveló que no está del todo bien en la última conferencia que brindó a los medios de comunicación.

"Me encuentro bien, me encuentro trabajando fuerte. Vengo de una lesión, no estoy al 100 por ciento, pero vengo trabajando bastante bien para poder llegar. Estoy en la última parte de la lesión, ya estoy casi recuperado. Solamente estoy tratando de quitarme una molestia que tengo en la rodilla, pero continuo y sigo entrenando", declaró Carrillo.

Además, la 'Culebra agregó lo siguiente: "Estoy poniéndome al ritmo del equipo para poder llegar bien a la Copa América". Luego fue consultado sobre el objetivo de Perú para el mencionado certamen y expresó que la consigna es "mejorar el tercer puesto que se ha venido logrando en las últimas dos o tres veces y continuar así, jugando bien para la alegría del pueblo y para lo del futuro".

Carrillo también habló sobre cómo va su nivel futbolístico: "Mucha gente habló del fútbol árabe y que capaz iba a venir un poco relajado, pero yo fui súper profesional, entrenándome bastante bien por eso estoy contento con eso"

Finalmente el exjugador de Alianza Lima cerró expresando que "no se puede menospreciar a ningún rival por ser mundialistas" y resaltó el regreso de Carlos Zambrano y Paolo Guerrero a la Selección Peruana.