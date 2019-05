Alianza, Cristal y la ‘U’ no contarán con sus seleccionados para las dos últimas fechas del Apertura [FOTOS]

29 May 2019 | 21:27 h

Ricardo Gareca anunció este miércoles la lista oficial de seis jugadores convocados del medio local para iniciar con los entrenamientos de la Selección Peruana con miras a su participación en la Copa América Brasil 2019.

El ‘Tigre’ dejó fuera de esta nómina a jugadores como Carvallo, Ramos y Cartagena que estuvieron en el Mundial Rusia 2018. Por otro lado, el llamado de Jesús Pretell, Patricio Álvarez y ‘Canchita’ Gonzáles han causado sorpresa y estarán en la Copa América Brasil 2019.

Sin embargo, los clubes como Alianza Lima, Universitario, Melgar y Sporting Cristal no podrán utilizar a estos jugadores seleccionados por estar trabajando bajo las ordenes de Ricardo Gareca.

En el caso de los dirigidos por Claudio Vivas no podrá contar con tres jugadores claves en su once titular en su visita a Huánuco para enfrentar a Alianza Universidad. Los cremas no tendrán a Corzo para el choque ante UTC, mientras que Alianza se las tendrá que arreglar sin Pedro Gallese para el partido ante Sport Huancayo de este viernes.