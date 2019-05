Carlos Ascues: “Sabía que no iba a tener la más mínima chance en la Selección Peruana”

29 May 2019 | 22:17 h

Líbero conversó con el volante del Orlando City, Carlos Ascues, acerca de su presente en la MLS, la Selección Peruana y el deseo de quedarse en Estados Unidos y luchar por un puesto en el equipo de Ricardo Gareca.

Carlos Ascues señaló que ya se encuentra recuperado de las lesiones que lo alejaron de las canchas durante la presente temporada: “He superado la etapa de lesiones y ahora estoy a disposición del entrenador. Quiero volver a recuperar mi nivel, lograr ser titular y asegurar el puesto”.

Además, el volante del Orlando City dejó en claro que debido a estas lesiones no tenía chances de luchar por un lugar en la Selección Peruana: “Sabía que no iba a tener la más mínima chance en la selección por las lesiones que presenté, pero la ilusión de integrar mi selección en un futuro no lejano siempre está presente”.

El volante nacional también expresó su deseo de quedarse en el Orlando City y negó la chance de volver al fútbol peruano: “Mi contrato con Orlando City termina a fin de año y existe la posibilidad de que el club compre mi pase. Pero como no he venido jugando puede que los planes cambien, pero vamos a ver, este tiempo que resta quiero recuperar el terreno que perdí por las lesiones”.

Carlos Ascues solo jugó en cuatro oportunidades con el Orlando City durante este 2019 acumulando 300 minutos sin haber anotado ningún gol. El desgarro en el cuádriceps izquierdo y la lesión en el tendón del isquiotibial fueron sus principales enemigos para no poder redondear una buena temporada en la MLS.