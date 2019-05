Ricardo Gareca sobre Claudio Pizarro: "No podemos convocar a alguien que se autoexcluyó de la selección" [VIDEO Y FOTOS]

30 May 2019 | 12:52 h

El técnico de la Selección Peruana habló claro y sin tapujos sobre el caso de Claudio Pizarro. Ricardo Gareca fue consultado si el delantero del Werder Bremen estuvo en la consideración para ser llevado a la Copa América Brasil 2019. Su respuesta no admite dudas.

"Convocamos a jugadores que tienen el deseo de estar. Cuando nosotros convocamos nos fijamos en todo: en el presente, en su actualidad, en sus declaraciones, en su manera de comportarse. La selección es un todo. Tenemos un concepto muy alto de Claudio en todo aspecto. Pero no podemos convocar a alguien que se autoexcluye de la selección", señaló el 'Tigre'.

Gareca señaló que cualquiera consideración queda de lado, cuando el futbolista no desea formar parte de su plantel. "Cualquier jugador que no puede estar convencido, ya no es un asunto nuestro. No pasa por un problema mío, sino por un problema del jugador. Si en una declaración alguien se autoexcluye, cómo vamos a contemplar a alguien que no encuentra sentido a ser llamado actualmente a la Selección Peruana", agregó.

En otro momento se refirió al pedido que se hizo en un momento para homenajear la carrera del 'Bombardero' citándolo a La Blanquirroja: "A un jugador se le debe premiar por la trayectoria, pero eso no nos corresponde a nosotros. Las instituciones premian, nosotros no".

EL DATO

El último partido de Pizarro con la selección fue el 30 de marzo de 2016 en la derrota 1-0 ante Uruguay en Montevideo.