Jesús Pretell: de jugar en el Atlético Grau de Piura a ser convocado a la Copa América Brasil 2019

Jesús Pretell solía siempre ir a todos lados con un balón de fútbol. Desde pequeño tuvo ese sueño de llegar a ser profesional y algún día, vestir la camiseta de la Selección Peruana y aunque no fue nada fácil llegar hasta donde está, a base de confianza y perseverancia se le viene dando las cosas.

Años atrás, Pretell jugaba en el Atlético Grau de su querido Piura y en un encuentro fue visto por ojeadores, estuvo cerca de ser llevado a Sporting Cristal. Sin embargo, por problemas financieros, Jesús no pudo viajar a Lima, pero supo que tendría su revancha.

Es más, Pretell llegó a jugar Copa Perú con Defensor La Bocana y tras gestiones de Walter Rojas, exjugador de Alianza Lima, pudo arribar a Sporting Cristal en el 2015 con 14 años en donde rápidamente sobresalió en las divisiones menores llegando a ser capitán de la Sub 18 celeste.

Tras ser titular en la reserva, Sporting Cristal decide hacerle su primer contrato profesional hasta el 2020, siendo promovido al primer equipo en el 2017. Sin embargo, Pretell no llegó a debutar con los rimenses, sino con la San Martín ya que fue prestado a los santos para la próxima temporada.

El 4 de febrero de 2018 logra cumplir uno de sus sueños al ser tomado en cuenta desde el arranque en la victoria de la San Martín por 4-0 sobre Ayacucho por la primera fecha del Torneo de Verano. El volante se afianzó en el puesto lo que le valió para ser parte de los futbolistas que fueron sparrings de la Selección Peruana en Rusia 2018.

Finalmente Pretell acumuló 2876 minutos tras jugar 33 partidos con los de Santa Anita, actuaciones que no pasaron desapercibidas para Sporting Cristal, regresando para esta temporada al club tras disputar el Sudamericano Sub 20 con la Selección Peruana siendo titular en los cuatro encuentros de la fase de grupos.

Con Cristal, Claudio Vivas lo hizo debutar a los 72 minutos contra Sport Huancayo por la fecha 1 del Apertura de la Liga 1 y es tomado en cuenta constantemente por el DT celeste, siendo uno de los cambios fijos en el equipo. Además, este año también marcó su debut internacional al jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Sin duda que su buen despliegue y su visión de juego en el mediocampo con Sporting Cristal fueron razones suficientes para que Pretell pueda ser uno de los 'tapaditos' de Ricardo Gareca en la Copa América tras haberle ganado el puesto a Wilder Cartagena y Pedro Aquino, este último por lesión.

Cabe mencionar que esta será la primera vez que el volante de Cristal esté en la Selección Peruana ya que antes solo integró la Sub 18 y la Sub 20 y estuvo en los microciclos de la Sub 23, equipo que es dirigido por Nolberto Solano y que disputará los Juegos Panamericanos.

Dato:

Jesús Pretell es miembro de una familia de cuatro hermanos y no es el único futbolista de la familia. Su hermano Joao juega en la categoría 2011 de Sporting Cristal.