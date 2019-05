Claudio Pizarro y las palabras que lo autoexcluyeron de la Selección Peruana, según Ricardo Gareca

Un 29 de marzo de 2016 acabó el ciclo de Claudio Pizarro en la Selección Peruana. El delantero peruano más exitoso en el extranjero fue titular ante Uruguay ante Montevideo, pero no logró gravitar y salió reemplazado a los 49' por Raúl Ruidíaz. El 'Bombardero de los Andes' llegaba a la cita precedido por un buen momento en el Werder Bremen, pero seguramente jamás esperó que sus días con la 'Bicolor' acabarían en aquella triste derrota que parecía condenar al equipo de todos en el camino al Mundial Rusia 2018.

Pese a los goles que siguió anotando en la Bundesliga, Ricardo Gareca tomó una decisión radical al apostar por la renovación en la Selección Peruana. El nombre de Claudio Pizarro no volvió a aparecer en sus convocatorias y ni la clasificación a la Copa del Mundo hizo cambiar de parecer a un DT que siempre se la juega por sus jugadores de confianza.

Ahora bien, Claudio Pizarro siempre soñó con defender la camiseta de su país en un Mundial, sin embargo, esa llamada telefónica de Ricardo Gareca ni la convocatoria jamás aparecieron. Al veterano delantero solo le tocó aceptar la decisión del 'Tigre' y ver la Copa del Mundo por televisión.

Meses después de aquella desazón, Claudio Pizarro volvió al Werder Bremen, siguió anotando goles claves decisivos con el club alemán y la pregunta sobre la Selección Peruana fue inevitable. El delantero de 40 años se sinceró y consideró que había pocas opciones de volver.

"Si no me llevaron al Mundial, no tendría sentido que me convoquen ahora. Si [Ricardo Gareca] no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido", afirmó Pizarro en una entrevista con 'NexSport'.

Ocho meses después, Ricardo Gareca no se olvidó de las palabras de Claudio Pizarro y sentenció su futuro en la Selección Peruana. "Tenemos un concepto muy alto de Claudio en todo aspecto. Pero no podemos convocar a alguien que se autoexcluye de la selección", afirmó en conferencia de prensa.

El remate llegaría después. "Cualquier jugador que no puede estar convencido, ya no es un asunto nuestro. No pasa por un problema mío, sino por un problema del jugador. Si en una declaración alguien se autoexcluye, cómo vamos a contemplar a alguien que no encuentra sentido a ser llamado actualmente a la Selección Peruana", sentenció Ricardo Gareca.

EL DATO:

Claudio Pizarro anotó un gol en 9 partidos en la era Gareca. Fue titular en 7 partidos y completó 511 minutos.