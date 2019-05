Michael Succar arremete con todo contra Ricardo Gareca por criticar a Claudio Pizarro

Ricardo Gareca anunció la lista de sus 23 convocados para la Copa América de Brasil 2019 y, en este contexto, muchos opinólogos, hinchas y periodistas deportivos, han salido a dar su opinión respecto a algunas declaraciones que brindó el Tigre, sobre todo, en la que se refirió a la no convocatoria de Claudio Pizarro, de 40 años, para el certamen que se realizará en la tierra del "jogo bonito" .

Y es que al ser consultado por la ausencia del hombre del Werder Bremen, Ricardo Gareca respondió: "Cualquier jugador que no puede estar convencido, ya no es un asunto nuestro. No pasa por un problema mío, sino por un problema del jugador. Si en una declaración alguien se autoexcluye, cómo vamos a contemplar a alguien que no encuentra sentido a ser llamado actualmente a la selección peruana".

Pero, ¿a qué se refería Ricardo Gareca? Sucede que Claudio Pizarro ya había manifestado anteriormente que no tendría sentido volver otra vez a la selección peruana porque no fue considerado por el argentino en el pasado Mundial de Rusia 2018.

"Si no me llevaron al Mundial, no tendría sentido que me convoquen ahora. Si (Ricardo Gareca) no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido", afirmó Claudio Pizarro en una entrevista con ‘NexSport’.

Pero este cruce de palabras y sobre todo, la respuesta del profesor Ricardo Gareca, generó que el periodista Michael Succar salga a opinar sobre este tema en su cuenta oficial de Twitter diciendo. “Podemos debatir su aporte futbolístico a corto y/o largo plazo, pero decir que Pizarro se autoexcluyó me parece exagerado. El contexto de su declaración no daba para que Gareca asumiera algo tan contundente. Me pregunto si también fue así de exigente con el resto de futbolistas”.

Muchos hinchas de la Selección Peruana apoyaron la opinión de Succar, sin embargo, varios otros sentenciaron su posición adjudicando el poco compromiso que Claudio Pizarro tuvo cuando le tocó vestir la camiseta de la blanquirroja.