¿Desde cuándo Ricardo Gareca terminó su relación con Claudio Pizarro? te lo contamos

Luego de la derrota en el 2016 ante Uruguay, cuando el camino a Rusia recién tomaba forma, Claudio Pizarro pidió su cambio por una lesión que lo alejaría para siempre de la selección y deformaría su buena relación con Ricardo Gareca, quien no imaginó que dejarlo fuera del Mundial sería el inicio de un cortocircuito con el excapitán.



Ricardo Gareca decidió desde ese momento optar por un recambio para la Copa América Centenario 2016 con resultados resaltantes y apostar por ese mismo grupo en la experiencia mundialista, expectorando nuevamente al delantero en ese entonces del Colonia, quien solo había marcado un gol en una temporada.

El “Bombardero”, lejos de entender las decisiones del seleccionador, soltó una bomba, eso fue el inicio literal de su muerte anunciada a nivel de selección. “Si no me llevaron al Mundial, no tendría sentido que me convoquen ahora. Para qué me llevaría ahora a partidos amistosos”.

Estas palabras fueron el detonante de sus interrogantes al momento de elegir un reemplazante para Paolo Guerrero y requerir solo de aquellos jugadores que quieren estar en su proceso sin emitir opiniones sobre sus decisiones.



“No podemos convocar a quien se autoexcluye de la selección. Si un jugador declara que no tiene sentido venir ahora, no puedo llevarlo”, terminó un frontal Ricardo Gareca, un largo debate a quien una vez llamó “embajador del fútbol peruano”.