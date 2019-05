Claudio Pizarro y su respuesta a Ricardo Gareca por la no convocatoria a la Copa América [FOTO]

Ricardo Gareca dio la lista de 23 jugadores para la Copa América y dejó afuera (una vez más) al delantero del Werder Bremen, Claudio Pizarro. El técnico argentino señaló que la razón del no llamado del ‘Bombardero’ se debe a que este se autoexcluyó del combinado nacional tras no ir al Mundial.

Estas declaraciones no gustaron nada en Claudio Pizarro quien respondió en su cuenta de Twitter con un contundente mensaje: “Jamás me Autoexcluí de la Selección....Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga...”.

Al parecer, la relación entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro se encuentra rota, tanto el delantero nacional como el entrenador de la Selección Peruana han dejado mensajes polémicos por la ausencia del atacante del Werder Bremen.

Como se recuerda, luego de la participación de la Selección Peruana Claudio Pizarro declaró para una entrevista con el Werder Bremen que ya no tenía sentido una convocatoria al combinado nacional ya que, no pudo estar en Rusia 2018.

Estas declaraciones parecen no haber gustado nada a Ricardo Gareca quien en conferencia de prensa este jueves señaló “que no puede estar intentando convencer a un jugador que no quiere estar en la Selección Peruana". Al parecer este es el inicio de una novela que tendrá para más.