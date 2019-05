Eddie Fleischman criticó a Ricardo Gareca por Claudio Pizarro: "¿Qué necesidad de exponerlo?" [VIDEO]

Ricardo Gareca nos acostumbró a tener mesura y equilibrio dentro de sus declaraciones. El entrenador de la selección peruana siempre había mantenido un tino para referirse a temas tan delicados, como lo es el caso de Claudio Pizarro.

Sin embargo, el 'Tigre' sorprendió con unas polémicas declaraciones acerca del 'Bombardero': su no convocatoria para la Copa América Brasil 2019 la explicó aduciendo que el delantero del Werder Bremen de la Bundesliga se autoexcluyó.

Este desafortunada aseveración generó la interpretación y análisis de todos los protagonistas que se encuentran inmersos dentro del fútbol, entre ellos, Eddie Fleischman, quien criticó la poca equidad que ha tenido el técnico de la 'Bicolor' para con otros jugadores. Incluso, citó el caso de Gianluca Lapadula.

"Cuando Luis Advíncula, Carlos Zambrano y Jefferson Farfán no fueron convocados ¿cortaron diálogo con ellos? No. Gente del comando técnico siempre mantuvieron contacto con ellos. Yo le hago una pregunta al comando técnico ¿Siguieron en contacto con Claudio? Terminado el Mundial, después de no convocarlo, ¿volvieron a hablar con él alguna vez? No creo", indicó

"Si lo hicieron, que lo aclaren, pero si no lo hicieron, que es lo más probable, creo yo, no tuvieron el mismo manejo que con todos. No hubo equidad. Cuando Gianluca Lapadula se autoexcluyó fueron a conversar con él", agregó.

Finalmente, Fleischman no logró entender del porqué Ricardo Gareca tuvo la necesidad de exponer a Claudio Pizarro, cuando tranquilamente pudo haber utilizado otros términos para explicar su no convocatoria para la Copa América Brasil 2019.

"Ricardo Gareca es un tipo muy criterioso, sigo pensándolo. Él sabe que Claudio Pizarro, aquí en el Perú, es muy resistido por un gran sector de la afición. Quizás con un exceso y resentimiento inexplicable. La gente no lo quiere ¿Qué necesidad de exponerlo? Claudio Pizarro nunca dijo 'no me llamen más'", concluyó.