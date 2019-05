Roberto Mosquera apoyó la decisión de Ricardo Gareca: "No tiene la necesidad de dar explicaciones"

El entrenador del Royal Pari, Roberto Mosquera, respaldó la decisión de Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, quien está en el ojo de la tormenta tras haber explicado sus razones para no llamar a Claudio Pizarro a la 'Bicolor'

"El entrenador de la Selección es el que convoca o no. Creo que Ricardo (Gareca) no tiene necesidad de salir a dar las razones de a quién convoca y a quién no. Él hasta ahora fue tolerante con la prensa, y a los que no convocó nunca dijo por qué fue", indicó Mosquera.

"En algún momento se juntará con Pizarro y conversarán, esto lejos de ventilar las cosas públicamente. El entrenador de la Selección tiene el derecho de llamar a quién quiera", agregó el entrenador de Royal Pari a Radio Ovación.

Entorno a su participación en la Copa Sudamericana, Mosquera indicó que la poca experiencia del plantel boliviano les pasó factura y que decidió darle prioridad al certamen internacional sobre el local.

"Busque darle prioridad a la Copa Sudamericana que al torneo local. Jugué con un equipo que no estaba tan maduro pero poco a poco fue creciendo. Macará fue un rival duro, venía segundo en el torneo ecuatoriano, pero tuvimos una gran actuación tanto de local como de visita", concluyó.