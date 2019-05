Claudio Pizarro y los entrenadores con quienes tuvo conflicto en la selección peruana

Claudio Pizarro es idolatrado en Alemania a tal punto que, a sus 41 años, continúa formando parte de las filas de Werder Bremen, club que le ha renovado por un año más: tendrá la posibilidad de seguir alargando su historia en la Bundesliga.

Sin embargo, lejos de que ese éxito sea valorado en nuestro país, ocurre todo lo contrario. Pizarro es uno de los jugadores más resistidos de la selección peruana en los últimos años. El argumento utilizado es que cuando se puso la 'Bicolor' nunca terminó siendo el delantero descollante como en Bayern Münich y Werder Bremen.

Las declaraciones de Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, deslizan la posibilidad de una ruptura en la relación técnico-jugador que tuvieron ambos personajes en la Copa América Chile 2015, donde Claudio Pizarro era el capitán de la 'Blanquirroja'.

Pero el historial también indica que la personalidad del 'Bombardero' ha sido conflictiva durante su presencia en la selección peruana: Claudio Pizarro también tuvo discrepancias con dos entrenadores del combinado nacional.

Franco Navarro y el amistoso contra Chile

En el año 2006, el actual entrenador de UTC de Cajamarca dirigía de manera interina las riendas de la selección peruana: el proceso rumbo a Alemania (con Autori y Ternero) terminó siendo catastrófico y es por ello que la Federación Peruana de Fútbol decidió pactar dos amistosos contra Chile.

Se presumía que era el inicio de una nueva era, se preparaba al plantel que disputaría la Copa América Venezuela 2007, sin embargo, pasó lo impensado: el 'Pepón' tuvo un enfrentamiento con Claudio Pizarro.

Según la información de la época, Navarro acusó a Pizarro de haber cometido una falta: abandonó la concentración peruana en Chile. “Él (Pizarro) cometió una falta al abandonar la concentración en Chile. Intenté persuadirlo. Es cierto que antes conversó con el preparador físico Martín Bresán, pero las decisiones las tomo yo. Pizarro no puede condicionar ni decir quién debe dirigir la selección nacional”, declaró el pasado 24 de octubre de 2006.

"Él debe respetar los códigos del fútbol, los problemas debieron quedar en la interna, no salir a los medios a declarar. Sería incoherente si lo convoco. La Federación lo ha suspendido provisionalmente y su caso está en las determinaciones de los dirigentes. No descarto conversar con él, dialogaré cuando sea necesario. Mi obligación es buscar lo mejor para la selección”, agregó.

Este incidente generó que Claudio Pizarro decida no volver a la selección peruana mientras Franco Navarro sea entrenador de la 'Bicolor'. Finalmente, el 'Pepón' fue reemplazado por Julio César Uribe, quien llevó a Pizarro a la Copa América Venezuela 2007.

José 'Chemo' del Solar' y el caso 'Golf Los Incas'

Había culminado la fecha tres de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. La selección peruana tenía apenas dos puntos tras haber igualado 1-1 ante Brasil en el estadio Monumental, previamente se había empatado ante Paraguay (0-0 en Lima) y caído ante Chile (2-0 en Santiago).

Lejos de poner las cartas sobre la mesa, entorno al próximo cotejo (contra Ecuador en Quito), parte del plantel de la selección peruana decidió festejar la igualdad ante la 'Canarinha' en el hotel en donde concentraban, pero nunca imaginaron que dichos 'festejos' terminaría convirtiéndose en un serio escándalo.

Los jugadores, a quienes involucraron en el hecho, fueron Claudio Pizarro, Andrés Mendoza, Santiago Acasiete y Jefferson Farfán. El 'Bombadero', quien era capitán del equipo', se le acusó de haber permitido dichas indisciplinas, sin embargo, años después, el contaría su versión.

"Antes del partido con Brasil, que lo empatamos, 'Chemo' dijo que si sacábamos un buen resultado, "yo mismo armaba la fiesta". Algo así dijo. El partido se empata y muchos lo interpretaron como un buen partido", mencionó Pizarro.

"'Chemo' no precisó si lo que dijo lo haría inmediatamente después del partido, así que más de uno lo interpretó mal. Empezó a llegar la familia al hotel y yo, luego de cenar, le digo a 'Piti', el masajista, que me haga unos masajes en la habitación que compartía con Paolo (Guerrero). Me los hizo y caí privado hasta el día siguiente. Luego, ya en Ecuador, sale en la prensa que hubo gente que metió mujeres", agregó.

Pizarro acudió al TAS (Tribunal Arbitral de Deportes) para defenderse de las acusaciones y el ente internacional lo declaró inocedente. Este hecho generó la ruptura irreconciliable con José 'Chemo' del Solar, quien no lo volvió a convocar durante todo el proceso Sudáfrica 2010.