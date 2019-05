Claudio Pizarro: ¿Qué significa ‘Milonga’?, la peculiar palabra que utilizó para responder a Ricardo Gareca? [VIDEO]

El cortocircuito entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro alcanzó niveles impensados con el tuit que hace unas horas publicó ‘El Bombardero’ en sus redes sociales, el cual confirmó que la relación entre el técnico y el jugador era muy mala desde hace mucho tiempo.

Como se sabe, este jueves Ricardo Gareca se explayó en torno a la no presencia de Claudio Pizarro en la Selección Peruana aduciendo que este se ‘autoexcluyó del combinado nacional’ por lo cual no fue convocado para la Copa América Brasil 2019.

Sin embargo, Pizarro no se quedó callado y esta mañana publicó lo siguiente: “Jamás me Autoexcluí de la Selección....Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga...”.

Jamás me Autoexcluí de la Selección....

Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión..

Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga... — Claudio Pizarro (@pizarrinha) 31 de mayo de 2019

Si bien la respuesta de Pizarro hacia el técnico ha sido contundente, hay una palabra utilizada por el delantero que ha generado una serie de interrogantes y se ha hecho viral en las últimas horas, pues los fanáticos se preguntan qué significa y que quiso decir al emplearla dentro de su publicación

La palabra en mención es “Milonga”, la cual tiene diversos significados en el diccionario de la RAE, pero uno en particular destaca por lo categórico de su acepción: “Mentira o cuento”. Esta definición coincide con la forma como se utiliza la palabra Milonga en el fútbol peruano.