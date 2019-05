Diego Rebagliati: "Ricardo Gareca se equivocó en el manejo del tema de Claudio Pizarro"

Las declaraciones del entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, acerca de la no convocatoria de Claudio Pizarro a la 'Bicolor', han retumbado al ambiente del fútbol peruano y lo ha dividido: una parte critica severamente al 'Tigre', mientras que otros los defienden.

El estratega argentino es reconocido por manejar con mucha cautela temas tan sensibles, como lo es la del atacante del Werder Bremen. Sin embargo, tras haber recibido la interrogante en la conferencia de prensa, luego de haber dado la lista de viajeros para la Copa América 2019, generó que pierda los papeles.

"No puedo convocar a un jugador que se autoexcluye. Ese problema no es mío, es del jugador", fue la frase célebre que ha permitido que, incluso, el propio Claudio Pizarro responda a ello. La mayoría coincide en que Gareca no tuvo el tino para manejar el asunto.

"Que empiecen los amistosos para hablar de fútbol. Alucino la bronca de muchos con Gareca (entorno a su declaración sobre Claudio Pizarro). ¿Qué nos hizo para que lo critiquen tanto? Ayer creo que se equivocó en el tema de Claudio Pizarro, pero el cargamontón es exagero", refirió Diego Rebagliati.

EL DATO

La selección peruana disputará dos amistosos previo a la Copa América Brasil 2019: ante Costa Rica y Colombia.