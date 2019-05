Óscar del Portal arremete contra Ricardo Gareca por declaraciones sobre Claudio Pizarro [VIDEO]

Ricardo Gareca anunció a los 23 jugadores de la Selección Peruana que vestirán la piel de la bicolor en la Copa América Brasil 2019 mediante una conferencia de prensa, en la que el ‘Tigre’ accedió a resolver algunas preguntas de parte de la prensa, entre ellas, el motivo de la no convocatoria de Claudio Pizarro, todavía vigente en el Werder Bremen.

Gareca expresó los motivos por los cuales ‘El Bombardero de los Andes’ no fue incluido en la lista de futbolistas que representarán al Perú en Brasil 2019: "Cualquier jugador que no puede estar convencido, ya no es un asunto nuestro. No pasa por un problema mío, sino por un problema del jugador. Si en una declaración alguien se autoexcluye, cómo vamos a contemplar a alguien que no encuentra sentido a ser llamado actualmente a la selección peruana", afirmó el seleccionador.

Estas declaraciones no gustaron a muchas personalidades del mundo del fútbol y periodismo deportivo, lo que motivó que varios de ellos se pronuncien sobre el tema. Uno de los periodistas que salió a opinar acerca de las declaraciones de Gareca fue Óscar del Portal, quien mediante el espacio que dirige se mostró en contra de las declaraciones del DT de la Selección Peruana.

"Gareca, que siempre maneja las cosas con un perfil bajo, esta vez lo dijo abiertamente y hay gente que le va a pegar más a Claudio Pizarro. A mí, particularmente, no me gustó. Otros casos los manejó de manera distinta y casos mucho peores. ¿Por qué? creo que algo ha pasado. Es más, algo ha pasado. Pero es tema de Gareca", dijo Del Portal.

El propio Pizarro, mediante su cuenta de Twitter, se pronunció sobre su no convocatoria a la Selección Peruana y fue categórico: “Jamás me autoexcluí de la Selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga”.



EL DATO

La Copa América Brasil 2019 comienza el 14 de junio y tendrá fin el 7 de julio del presente año.