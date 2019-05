César 'Chalaca' Gonzales arremetió contra Ricardo Gareca por maltratar el nombre Claudio Pizarro

Ricardo Gareca dio a conocer los 23 jugadores que representará a la Selección Peruana en la Copa América Brasil 2019. En conferencia de prensa, el 'tigre' habló sobre diversos temas y se refirió porque no tomó en cuenta a Claudio Pizarro para defender a la Bicolor en el Torneo Continental.

"Si en una declaración alguien se autoexcluye, cómo vamos a contemplar a alguien que no encuentra sentido a ser llamado actualmente a la selección peruana", con estas palabras, el 'Tigre' explicó la razón de la no convocatoria del Bombardero.

La respuesta por parte de Claudio Pizarro no demoró. El delantero del Werder Bremen indicó que el nunca se autoexcluyó de la Selección Peruana. esta discusión generó que diversos personajes del balompié nacional tome una posición sobre el tema.

Uno de ellos es César 'Chalaca' Gonzales, el extécnico de menores en la Selección Peruana, solicitó respeto para Claudio Pizarro.

"No se entiende muy bien eso de que Pizarro se autoexcluyó, pero considero que esas cosas generan que se maltrate el nombre de Claudio. Pienso qué Gareca no debió hacer ese comentario, porque yo creo que la juventud ve a Claudio como un ejemplo y habría que decir que nadie se mantiene como él en el extranjero. No soy 'pizarrista' ni ninguna viuda, respeto mucho su carrera", indicó 'Chalaca' Gonzales en una entrevista con el portal'Fútbolperuano.com'.

"Tampoco se merece este maltrato por parte de la gente que lo ridiculiza y 'estupidiza'", agregó el entrenador, cuando fue consultado si considera que Claudio Pizarro debe tener un partido de despedida en la Selección Peruana.