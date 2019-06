Pedro Aquino sobre su ausencia en la Copa América Brasil 2019: "Prefiero no jugar si no esto bien" [VIDEO]

El volante de la selección peruana, Pedro Aquino, lamentó no haber sido considerado por Ricardo Gareca, pero lejos de sentir un resentimiento, la 'Roca' fue sincera indicó que la decisión del 'Tigre' fue la mejor pues no podría jugar no estando al 100%.

"De hecho me causa un poco de tristeza, pero esto es fútbol. Tenía que pasar en algún momento. Mejor que haya ocurrido ahora que después. Más que revancha (en las eliminatorias), cuando me pongo la camiseta de Perú trato de jugar como si fuera de vida o muerte. Siempre me gusta tener ese honor de vestir la camiseta de mi país", indicó.

"Seguro que sí (sobre su ímpetu para jugar): tarjetas amarillas... pero es parte de. Prefiero no jugar si no estoy bien, quiero estar bien para poner fuerte la pierna. Ese estilo no se cambia jamás. Conozco a Pretell desde que estaba en Cristal. Es un buen chico. Que aproveche al máximo la oportunidad", agregó.

Respecto a la participación de la selección peruana en la Copa América Brasil 2019, detalló que el grupo que ha formado Ricardo Gareca es más que interesante: estimó que pueden pelear cosas importantes en el certamen continental.

"El grupo se está preparando para llegar lo más lejos. Tenemos un buen técnico, buenos jugadores. Creo que podemos lograr buenas cosas en la Copa América. Si nosotros nos comprometemos, como lo hicimos para el Mundial, se pueden lograr cosas", concluyó para Fox Sports.