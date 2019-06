Natalia Málaga arremetió contra Ricardo Gareca por las polémicas declaraciones sobre Claudio Pizarro

La entrenadora nacional de Voley, Natalia Málaga, fiel a su estilo, no se guardó nada y opinó sobre las polémicas declaraciones de Ricardo Gareca sobre Claudio Pizarro. Recordemos que el 'Tigre' explicó sus razones del porqué no convocó al 'Bombardero' para la Copa América.

"A Claudio Pizarro no lo puedo convocar porque él mismo se autoexcluyó. Frente a eso no puedo hacer nada. Es un problema del jugador, no mío", fue de una de las detonantes frases de Gareca en conferencia de prensa, que terminó por exasperar el ambiente del fútbol peruano.

Sobre este panorama, Natalia Málaga decidió manifestarse al respecto. Para la medallista en los Juegos Olímpicos de Seul 1988, Ricardo Gareca se equivocó al cuestionar de esa manera a Claudio Pizarro: el 'Tigre' erró en las formas para explicar su no convocatoria.

"¿No es mejor decir que no lo quiso convocar porque tiene gente más joven? ¿Sin quitar la calidad de jugador que es Claudio como jugador? Buena lavada", refirió Málaga a través de su cuenta oficial de Twitter. Sin duda alguna, Ricardo Gareca continúa en el ojo de la tormenta.