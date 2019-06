Miguel Trauco fue incluido en el once ideal de la fecha 7 del Brasileirao [VIDEO]

El lateral izquierdo de la selección peruana, Miguel Trauco, volvió a ser titular en Flamengo tras el arribo de Jorge Jesús, ex entrenador de André Carrillo: el 'Genio no defraudó y su buen desempeñó permitió que sea elegido dentro del once ideal.

Según el portal oficial del Brasileirao, Campeonato Brasileiro, Trauco es uno de los ocho jugadores de Flamengo que fueron incluidos dentro de la nómina. La información indica que fueron alrededor de 100 mil votos los que determinaron que el ex jugador de Universitario de Deportes y Unión Comercio ocupe dicha casilla.

Foram quase 100 mil votos, e a #SeleçãoDoTorcedorBR19 está eleita! Com um show de engajamento da torcida do @Flamengo, que tem 8 representantes! Santos e Fluminense já tiveram sete cada, na primeira e quinta rodada, respectivamente. Sempre lembrando que é o SEU voto que decide! pic.twitter.com/j6exTyTqnf — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) 3 de junio de 2019

La llegada del entrenador portugués Jorge Jesús le abre la posibilidad a Miguel Trauco para volver a afianzarse dentro del once titular, situación que perdió tras la salida de Paolo Guerrero. Incluso, se especulaba su posible salida del cuadro del 'Mengao'.

Esta noticia alegra de sobre manera a Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, quien espera con ansias que 'Genio' vuelva a frotar la lámpara en pro de la 'Bicolor': quieren superar ese tercer puesto logrado en la Copa América Chile 2015.