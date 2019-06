Christian Cueva busca su redención en la Copa América

La carrera de Christian Cueva tuvo un punto de inflexión tras su participación en la Copa del Mundo. Y es que “Aladino”, que la había roto en el Sao Paulo, dio el gran salto hacia Europa para enrolarse en las filas del Krasnodar de Rusia a cambio de US$ 8 millones.



Sin embargo, la aventura en el Viejo Continente no fue como lo esperaba. No se adaptó al máximo al estilo de juego ruso ni a la ciudad, y al final disputó 23 partidos y anotó un gol.

Luego de medio año regresó a un lugar que conoce a la perfección: Brasil. El Santos de Pelé y Neymar le abrió las puertas y fue recibido a lo grande. Por él pagaron la cuantiosa suma de US$ 7 millones y lo convirtieron en el jugador con mejor sueldo en la institución.

Se esperaba que su rendimiento repuntara y volviera a ser ese futbolista con magia en los pies, capaz de hacer jugar a cualquier equipo, pero Jorge Sampaoli le cortó las oportunidades y hoy es suplente de lujo.

A pesar de ello, Ricardo Gareca confía en su capacidad y espera que el menudo jugador de 27 años, como lo hizo en la Copa América de Chile, tenga su redención con la Bicolor.

Ayer volvió a trabajar entonado. Sabe que la Copa puede llevarlo a un grande de Europa. Clase le sobra y vale soñar.

SUS NÚMEROS EN LA SELECCIÓN

PARTIDOS: 52

GOLES: 9

ASISTENCIAS: 10

T. AMARILLAS: 4

T. ROJAS: 1

MINUTOS JUGADOS: 3.989

EL DATO

Desde febrero, Cueva ha jugado cuatro partidos por el Santos. En total, 129 minutos.