Christofer Gonzales, sobre nueva posición: "Me he sentido muy cómodo ahí"

La Selección Peruana volvió al triunfo ante Costa Rica y gracias a una de las apuestas de Ricardo Gareca: Christofer Gonzales. Tal cual con Yoshimar Yotún, el seleccionador decidió mover de la banda al mediocampo de Sporting Cristal y volverlo su 'cerebro' en la primera línea de volantes.

La apuesta le salió perfecta a Ricardo Gareca y Christofer Gonzales. 'Canchita' puso el fútbol, el atrevimiento y la sorpresa en el mediocampo. Además, el volante de la Selección Peruana estuvo correcto para anticiparse y cortar la jugadas rivales. Aprobado.

Ahora bien, ¿qué piensa Christofer Gonzales sobre su nueva posición en la Selección Peruana? "Hace un tiempo ya he jugado ahí. Conforme van pasando los días vamos trabajando de la mejor manera. El profesor me dijo que tenía que tratar de ganar los segundos balones, y en lo personal me he sentido muy cómodo ahí", reconoció el volante en declaraciones a 'Movistar Deportes'.

En esa misma línea, 'Canchita' agradeció la confianza de Ricardo Gareca en el amistoso ante Costa Rica. "Contento y muy feliz por poder empezar jugando desde el inicio, y más feliz por el triunfo (...) Las oportunidades hay que tratar de aprovecharlas al máximo", apuntó.

Vale destacar que Christofer Gonzales viene destacando desde Melgar como volante por izquierda, posición que repite en Sporting Cristal, pero cuyo rendimiento en la Selección Peruana podría generarle un cambio positivo a su juego y darle un plus a su carrera. Depende de 'Canchita', la confianza de Ricardo Gareca ya la tiene.

EL DATO:

Christofer Gonzales debutó con la Selección Peruana en un amistoso ante Trinidad y Tobado en el 2013. Incluso, el volante anotó en su debut y hasta se sobró en el que pudo ser su doblete.