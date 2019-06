Roberto Mosquera sobre el triunfo de Perú: "Sirve para renovar la confianza"

El triunfo de la selección peruana por la mínima ante Costa Rica en el estadio Monumental como preparación para la Copa América de Brasil fue seguido por Roberto Mosquera, quien se mostró conforme con lo visto por el 'equipo de todos'.

El actual entrenador del Royal Pari de Bolivia dijo que le gustó el equipo de Ricardo Gareca, pese a no ganar por un resultado más abultado.

"El partido me gustó al comienzo, tuvo la intensidad que se va a necesitar en el torneo. Costa Rica no presentó tanta oposición pero me gustó el equipo. Es un amistoso pero sirve para renovar la confianza", dijo Roberto Mosquera a Radio Ovación.

Por otro lado, el ex Alianza Lima habló de su actualidad en el país altiplánico. "Royal Pari es un equipo muy pequeño, muy humilde, está apoyado por una empresa inmobiliaria. Este año le di prioridad a la Copa Sudamericana y obviamente nos distanciamos en el torneo local", precisó.

Además, agregó: "Yo no tengo miedo de quedarme sin trabajo, tengo miedo de no cumplir objetivos. En Alianza no lo logramos, no pudimos ser campeones, Pablo (Bengoechea) lo consiguió y me da muchísimo gusto".

Roberto Mosquera, entre otras cosas, reveló que la Federación de Boliviana de Fútbol le ofreció el puesto de entrenador, pero este ya había firmado su actual compromiso con el Royal Pari.

EL DATO

La selección peruana jugará contra Colombia el domingo 09 de junio y el miércoles 12 partirá rumbo a Brasil.