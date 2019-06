Jefferson Farfán y Yoshimar Yotún realizaron trabajos con normalidad en la Videna [VIDEO]

Los ánimos son de los mejores en la Selección Peruana tras el triunfo sobre Costa Rica. Los dirigidos por Ricardo Gareca tuvieron una presentación más que aceptable anoche en el estadio Monumental y en horas de la mañana, los jugadores que tuvieron minutos junto con los que no jugaron, realizaron trabajos rutinarios.

Las prácticas fueron lideradas esta vez por Jefferson Farfán y Yoshimar Yotún, quienes trotaron junto a sus demás compañeros e hicieron trabajos en espacios reducido.

Tal parece que tanto la 'Foquita' como 'Yoshi' ya se encuentran mejor debido a que estaban sentidos por lo que no fueron tomados en cuenta por Ricardo Gareca ante la Selección de Costa Rica.

Desde su arribo, Jefferson Farfán había hecho ejercicios diferenciados y tal parece que su molestia es cosa del pasado ya que se le vio realizando trabajos con balón.

Sin embargo, no todo es color de rosa ya que aún no se tiene un pronóstico sobre la situación de Luis Advíncula, quien no acabó el duelo amistoso tras un golpe en el tobillo y fue llevado en horas de la mañana a una clínica cercana para realizarle una resonancia.

Cabe mencionar que los futbolistas Jesús Pretell y Carlos Zambrano siguen haciendo trabajos diferenciados. Por el lado del mediocampista, presente un problema en la rodilla mientras que el 'Kaiser' en uno de los abductores.

La Selección Peruana afrontará su último partido de preparación ante Colombia este domingo desde las 4:00 p.m. (hora peruana) para después emprender el vuelo rumbo a Brasil.