¡Pese al gol! Julio César Uribe critica a Christian Cueva por desempeño ante Costa Rica [VIDEO]

Christian Cueva fue el autor del único tanto del encuentro ante Costa Rica por uno de los dos amistosos de cara a la Copa América Brasil 2019. El popular ‘Aladino’ estuvo al mando del profesor Ricardo Gareca, quien una vez más confió en él para el arranque del encuentro, llegando a abrir el marcador con un golazo a los 53 minutos del cotejo en el Estadio Monumental de Ate.

El triunfo de la Selección Peruana por la diferencia mínima, parece no haberle convencido del todo a Julio César Uribe, quien mostró su malestar con Christian Cueva por el desempeño en el cotejo. Esto lo expresó en el programa del cual es panelista en Fox Sports.

Uribe dijo: “Cueva es un muy buen jugador sin ninguna duda, el gol es un gol de otro partido donde pone en manifiesto el gran talento que tiene pero en lo que es productividad en los 90 minutos deja dudas que seguramente va a tratar de resolver”. Esto luego de ser consultado sobre su apreciación del jugador de la bicolor.

Por otro lado, el ex futbolista agregó: “Cueva no jugó mal, pero aparece en dos oportunidades que ofensivamente me parece poco”, concluyó y escuchó las opiniones ciertamente divididas de los panelistas e invitados al programa deportivo de Fox Sports Radio Perú.

Cabe recalcar que a la Selección Peruana aún le falta un partido amistoso por disputar, en donde se tendrá que medir ante su similar de Colombia. En este encuentro, el profesor Ricardo Gareca podrá mostrar a sus mejores hombres para que le hagan frente al equipo dirigido por Carlos Queiroz.

Finalmente, aún no se sabe con precisión el once que el ‘Tigre’ Gareca pondrá para el Perú vs. Colombia, sin embargo se presume que podría arrancar Paolo Guerrero, quien en el encuentro ante Costa Rica ingresó al campo al inicio del segundo tiempo, reemplazando a Edison Flores.