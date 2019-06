Luis Advíncula será baja por precaución ante Colombia por esguince al tobillo

La prioridad es que Luis Advíncula pueda llegar sin inconvenientes al debut en la Copa América ante Venezuela, por ello, el comando técnico decidió darle descanso luego de sufrir un esguince de primer grado en el tobillo derecho.



El lateral no será de la partida del encuentro del domingo ante Colombia por precaución y solo realizará trabajos diferenciados fortaleciendo la zona afectada. “Luis (Advíncula) sufre un esguince, pero no es de gravedad. Vamos a manejarlo con cautela y definir si no juega este partido (Colombia) y va de frente a la Copa América’, dijo el médico Julio Segura.

"Bolt" forzó al máximo su velocidad para cubrir un rebote que dio Pedro Gallese para despejar un balón que por poca pudo ser el empate de Costa Rica y nos pudo aguar por completo la fiesta del encuentro.

En ese momento Luis Advíncula pisó mal en el césped generando un serio dolor que alarmó a todo el público y comando técnico. Luego de exámenes se confirmó que solo es un susto y dirpa presente para jugar la Copa América.

Aldo Corzo será su reemplazante por el lado derecho con la misión de no desentonar y ser una opción más en el ataque.

EL DATO

Luis Advíncula pertenece en la actualidad a Tigres y espera realizar una gran Copa América que le sirva de trampolín para seguir en Europa.