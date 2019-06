Selección Peruana: Así es el lujoso avión que trasladará a la Bicolor a la Copa América [FOTO]

La Selección Peruana afronta este domingo un difícil amistoso ante su similar de Colombia como preparación para la Copa América Brasil 2019. El equipo de Ricardo Gareca se despide de su gente en el Estadio Monumental y quedará listo para el debut ante Venezuela.

El combinado nacional viene afinando todos los detalles para lo que será su participación en esta Copa América. Por ello, el avión que llevará hasta Brasil a la Selección Peruana ya se encuentra listo para cargar con la ilusión de más de 30 millones de peruanos.

La aerolínea internacional SKY será la encargada de transportar a la Bicolor en un lujoso avión que cuenta con todas las comodidades necesarias. Como se sabe, Ricardo Gareca no deja ningún detalle suelto y esto lo demostró cuando la Selección Peruana viajó hasta Nueva Zelanda para el repechaje.

En aquella ocasión el ‘Tigre’ hizo que la Federación Peruana de Fútbol consiguiera un vuelo chárter para llevar a la Selección Peruana hasta tierras oceánicas y así mitigar las largas horas de viaje hasta Nueva Zelanda.

Esta vez el viaje será mucho más corto por lo que la escuadra nacional no tendrá que soportar largas horas en un avión. No obstante, Ricardo Gareca no quiere dejar pasar por alto cualquier detalle que pueda hacer la diferencia en esta Copa América.

Este domingo la Selección Peruana enfrenta un duro amistoso ante Colombia en lo que será su despedida ante el aficionado nacional. El equipo de Carlos Queiroz pondrá toda la carne en el asador y mandará al campo del Monumental a James Rodríguez y Radamel Falcao.