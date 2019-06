Selección Peruana: Paolo Hurtado y lo que se sabe sobre la lesión que sufrió

El volante Paolo Hurtado preocupó a todos tras la lesión que sufrió al final del Perú vs Colombia. Muchos consideran que su situación era alarmante tras el amistoso internacional, aunque la última información abre un halo de esperanza.



Fuentes de la Selección Peruana indicaron que la situación de Hurtado no equivaldría a una rotura de tendón, como muchos comentaban en redes sociales.

Sobre lesión de Paolo Hurtado. Fuentes de la selección aseguran que no es rotura de tendón, tampoco hay problema óseo. Se trata de una fuerte contusión. Evaluarán y luego decidirán. #PeruvsColombia — Marco Giovanni Cabrera 🇵🇪 (@marcogiovannic) 10 de junio de 2019

El jugador del Konyaspor de Turquía será evaluado entre hoy y mañana. Hasta el momento, lo que se sabe es que se trataría de una fuerte contusión.

Tras el resultado, el comando técnico de la Selección Peruana definirá si está apto para jugar la Copa América o si será reemplazo para el torneo en Brasil.

Cabe señalar que la Selección Peruana integra el grupo A de la Copa América 2019, junto a Brasil, Venezuela y Bolivia.

Fixture de la Selección Peruana en la Copa América 2019



Sábado 15 de junio 2:00 p.m. Venezuela vs. Perú (Arena do Gremio, Porto Alegre)

Martes 18 de junio 4:30 p.m. Bolivia vs. Perú (Estadio Maracaná, Río)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Perú vs. Brasil (Arena Corinthians, Sao Paulo)