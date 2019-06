Expulsión de Yoshimar Yotún fue en punto de quiebre ante Colombia

Nos pueden estar ganando, nos pueden estar goleando, incluso nos pueden estar pintando la cara en nuestra cancha, ante nuestra gente, pero jamás debemos perder la cabeza. La inteligencia y solidez emocional es algo que debe primar por encima de todo y así evitaremos perjudicar al equipo con reacciones distantes a la de un juego limpio.

Así como en el pasado criticamos el accionar desmedido de Carlos Zambrano al hacerse expulsar en varias oportunidades por su juego desleal —o brusco— esta vez le tocó a Yoshimar Yotún recibir un sermón por parte de Gareca debido a sus acciones dentro del campo, que derivaron en una merecida tarjeta roja.

Si bien el combinado colombiano entró a la cancha en el segundo tiempo con ánimos de ir al golpe, trabar y provocarnos, no existen excusas para justificar la reacción de “Yoshi”, quien lanzó un “puñetazo” directo al rostro Yerry Mina en un tumulto de jugadores a los 53’, muy cerca a la presencia del árbitro uruguayo.

Aunque el “golpe” no haya impactado de forma directa y el defensor “colocho” exageró demasiado en su reacción como si fuera un actor de Hollywood , las reglas del balompié son muy claras e indican que el simple ademán de agredir a un adversario merece la expulsión.

Pese a que Yotún es un jugador muy importante, estos hechos no se deben pasar por agua tibia pero no queda duda de que aprenderá de sus errores y no volverá a perjudicar al equipo de tal forma.

Para suerte nuestra, el volante de Cruz Azul cumplirá su fecha de sanción en el siguiente partido amistoso y no en la Copa América, por lo que su presencia está asegurada para el debut del sábado ante la “Vinotinto”.