Jesús Pretell tras su debut en la Selección: “Estoy feliz por la chance que me dio el ‘profe’ Gareca” [VIDEO]

La Selección Peruana cayó este domingo por un contundente 3-0 contra su similar de Colombia en el último amistoso previo a su participación en la Copa América Brasil 2019. El equipo de Ricardo Gareca mostró una opaca actuación ante un cuadro cafetero que fue superior.

Sin embargo, no todas fueron malas para el combinado nacional, y es que el joven volante de Sporting Cristal, Jesús Pretell debutó en la Selección Peruana con solo 20 años. El jugador nacional ingresó en los minutos finales para aportar marca al mediocampo de la Bicolor.

Por ello, este lunes en Videna la Selección Peruana volvió a los entrenamientos y Jesús Pretell fue uno de los más asediados por la prensa. El mediocentro de Sporting Cristal se mostró agradecido con Ricardo Gareca por darle la chance de debutar en el combinado nacional.

"Estoy muy contento por la oportunidad que me dio el profesor Gareca y la confianza que me dieron los compañeros en el partido ante Colombia. Solo me queda decir que seguiré trabajando muy fuerte aprovechar al máximo los minutos que pueda tener en la Copa América", indicó Pretell.

Por otro lado, la revelación de la Selección Peruana señaló que si bien fue duro perder por 3-0 ante Colombia trabajarán de la mejor forma estos días para llegar enchufados a la Copa América Brasil.

"Si bien perdimos en este amistoso, no dudo que llegaremos bien a la Copa América. Si con once jugadores era complicado enfrentar a Colombia, ya se imaginarán lo que era jugar con diez", afirmó.