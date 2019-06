Pedro Aquino y su mensaje al hincha de la Selección Peruana: "En las Eliminatorias Qatar 2022 me volverán a ver"

De vuelta al país, Pedro Aquino no pierde la oportunidad de ver a su querido Sporting Cristal. El volante del León aprovechó sus vacaciones para ir el último sábado al Alberto Gallardo y ver en acción el triunfo por 3-1 de su exclub ante Binacional.

Tras el pitazo final, Pedro Aquino atendió a la prensa de Sporting Cristal, valoró el apoyo del hincha rimense y destacó el buen nivel del equipo de Claudio Vivas.

"Se me escarapela el cuerpo, de volver a ver la gente que siempre me recibió de la mejor manera. Cristal fue el club que me dio la oportunidad de jugar el fútbol profesional", afirmó Aquino.

El volante del León, que siempre sigue la actualidad de su exclub, consideró que Sporting Cristal cuenta con opciones de pelear los dos frentes, Liga 1 y Copa Sudamericana.

"Veo muy bien al equipo, tiene para grandes cosas, creo que Cristal siempre ha sido un equipo competitivo y va a ir por muchas cosas más", aseguró.

Pedro Aquino, una de las sensibles bajas de la Selección Peruana en la Copa América 2019, aseguró que volverá con más fuerza en las Eliminatorias Qatar 2022.

"Ahorita estoy un poco sentido, pero en las Eliminatorias me volverán a ver. Agradezco a los hinchas que siempre me brindan, vine a ver el equipo de mis amores y eso me hace sentir muy feliz", sentenció.

Pedro Aquino debutó con 16 años en la Sporting Cristal. Fue en el 2011, de la mano de Juan Reynoso, en el Torneo Intermedio. Aunque le costó asentarse, en el 2016 se volvió indiscutible y fue una de las figuras del título nacional aquel año. Al año siguiente fue vendido al Monterrey, que lo cedió al Lobos BUAP y posteriormente lo vendió al León.

EL DATO:

Pedro Aquino fue el goleador de la Selección Peruana en los amistosos postmundialistas. Le anotó un doblete a Chile y uno a Holanda.