Selección peruana será local en la Copa América Brasil 2019: hinchas continúan comprando entradas

Una vez más la selección peruana afrontará un torneo internacional con el apoyo de todos sus hinchas. Esta vez será en la Copa América Brasil 2019, que comenzará el 14 de junio próximo.

Junto a Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Uruguay, el equipo de Ricardo Gareca encabeza la lista de los países que más han adquirido entradas para la Copa América Brasil 2019.

La selección peruana tendrá la motivación de ver a su fiel hinchada en cada partido que dispute en tierras brasileñas. Hasta el momento se han vendido más de 550 mil entradas para el certamen sudamericano, cuya final será el 7 de julio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Fixture de la Selección Peruana en la Copa América Brasil 2019

Grupo A: Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia

Viernes 14 de junio 7:30 p.m. Brasil vs. Bolivia (Estadio Morumbí, Sao Paulo)

Sábado 15 de junio 2:00 p.m. Venezuela vs. Perú (Arena do Gremio, Porto Alegre)

Martes 18 de junio 4:30 p.m. Bolivia vs. Perú (Estadio Maracaná, Río)

Martes 18 de junio 7:30 p.m. Brasil vs. Venezuela ( Arena Fonte Nova, Salvador)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Bolivia vs. Venezuela (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Perú vs. Brasil (Arena Corinthians, Sao Paulo)

DATO: Los organizadores sacaron a la venta (el último fin de semana) el cuarto y último lote de entradas, que incluye unos 260.000 boletos para los 26 partidos de la Copa América Brasil 2019, incluso la final.