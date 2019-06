¡SE PONE A PUNTO! La primera práctica de Josepmir Ballón con la "bicolor" [FOTO]

La selección peruana vuelve a tener a su plantel completo después de la lesión de Paolo Hurtado. Josepmir Ballón, su reemplazante, realizó sus primeros trabajos con el plantel en la Videna.

La última derrota ante Colombia (3-0) dejó un lesionado: el "Caballito", quien sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Por este motivo, Josepmir Ballón fue llamado de emergencia por el "Tigre" Gareca el último lunes 10 de junio.

Aprovechando su estadía en Lima -por sus vacaciones- Josepmir Ballón no perdió tiempo y entrenó esta mañana con la selección peruana. Se le pudo apreciar en perfectas condiciones, sin lesiones ni golpes que le impidan realizar su primer entrenamiento.

El volante de la Universidad de Concepción estará listo para disputar la Copa América Brasil 2019.

Fixture de la Selección Peruana en la Copa América Brasil 2019

Grupo A: Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia

Viernes 14 de junio 7:30 p.m. Brasil vs. Bolivia (Estadio Morumbí, Sao Paulo)

Sábado 15 de junio 2:00 p.m. Venezuela vs. Perú (Arena do Gremio, Porto Alegre)

Martes 18 de junio 4:30 p.m. Bolivia vs. Perú (Estadio Maracaná, Río)

Martes 18 de junio 7:30 p.m. Brasil vs. Venezuela ( Arena Fonte Nova, Salvador)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Bolivia vs. Venezuela (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Perú vs. Brasil (Arena Corinthians, Sao Paulo)

La información para LÍBERO [Vía: Sandro Bazán desde la Videna]