Selección Peruana: Paolo Hurtado y su desgarrador mensaje tras quedar fuera de la Copa América [FOTO]

Una pena. Luego de confirmarse la desconvocatoria de Paolo Hurtado de la Selección Peruana tras sufrir la rotura del quino metatarsiano durante el choque ante Colombia, el volante nacional utilizó su cuenta de Instagram para dejar un sentido mensaje de despedida.

“¡Después de 2 días me es muy difícil ver estas fotos... asimilar rápidamente que me tocó a mí! Yo, que como cada convocatoria siempre estoy ansioso por llegar y dar lo mejor. Hoy tengo que dar un paso al costado y no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios”, escribió el volante de la Selección Peruana.

Sin embargo, a pesar de la tristeza de quedar fuera de la Copa América, Paolo Hurtado acepta su mala fortuna y agradeció a todo el comando técnico de la Selección Peruana, así como a sus compañeros.

“Aunque triste pero lo acepto, Esta lesión me quita las ilusiones, pero no las fuerzas y las ganas de levantarme de recuperarme y demostrar de que estoy hecho. Muchas gracias a todo el comando técnico que me respaldaron, médicos, directivos, y sobre todo compañeros, por las muestras de cariño y apoyo”, añadió ‘El Caballito’.

Para finalizar, Paolo Hurtado señaló que ya fue intervenido quirúrgicamente en la zona de su lesión y señaló que volverá a trabajar pensando en su regreso a las canchas de fútbol.

“También agradecer a todos por su preocupación, hoy me operaron y apartir de mañana estoy listo para volver a comenzar a ‘galopar’ ¡Nos vemos pronto! #arribaperu #🐴⚽️ #7 #💪🏼💪🏼”, sentenció Hurtado.