"Si Paolo Guerrero no fuese peruano, estaría en la selección de Brasil"

Odair Hellmann es un enamorado de Paolo Guerrero. Y cómo no podía serlo. Desde la vuelta tras su suspensión, el peruano ha anotado 9 goles en 13 partidos con el Internacional y, a partir de los goles del 'Depredador', el club brasileño se ilusiona con ganar algún título de los tres posibles en los que compite (Brasileirao, Copa de Brasil y Copa Libertadores).

Ahora bien, el DT del Internacional se salió del libreto en una entrevista con 'Movistar Deportes'. Odair Hellmann consideró que el peruano es un "excelente futbolista" y que incluso "en Brasil hace la diferencia".

No obstante, sus elogios al delantero no acabaron allí. El técnico brasileño afirmó que, en caso su nacionalidad no fuese peruana, Paolo Guerrero tranquilamente podría haber integrado la lista de Brasil en la Copa América 2019.

"Ciertamente, Paolo sería un postulante para jugar en la selección brasileña, en mi opinión. Sería parte de la convocación si fuese brasileño. Sería delantero o centrodelantero en la selección de Brasil", abundó Odair Hellmann.

Como uno de los entrenadores que mejor lo conoce, el DT del Internacional habló sobre las cualidades de Paolo Guerrero y cómo saber aprovecharlo de la mejor forma, con miras a la Copa América 2019.

"La mejor manera de explotar las cualidades de Paolo Guerrero es hacerlo jugar de delantero central. Además, tiene que estar acompañado de buenos jugadores por afuera".

A tres días del debut de la Selección Peruana en la Copa América 2019, el consejo no le cae nada mal a Ricardo Gareca. Jugadores como André Carrillo y Christian Cueva deben sacarle provecho a Paolo Guerrero, el hombre gol de una selección que ha acusado de su falta de gol en los últimos meses.

EL DATO:

Paolo Guerrero es delantero en activo con más goles en Copas América (11). Solo se le acercan Eduardo Vargas (10) y Lionel Messi (9).