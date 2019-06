Selección Peruana: Himno Nacional ya suena en el Arena do Grêmio a días del debut en Copa América [VIDEO]

Milagros Crisanto

Enviada especial a Brasil

La Copa América Brasil 2019 iniciará este viernes 14 de junio, aunque para los hinchas de la Selección Peruana la euforia tomará su más alto nivel recién el sábado 15, cuando la ‘bicolor’ haga su debut. El rival en la primera fecha del Grupo A será Venezuela y el estadio Arena do Grêmio se vestirá de gala, afinando detalles desde ahora.

El torneo más importante de selecciones en Sudamérica requiere de una cuidadosa organización, procurando así evitar contratiempos en el futuro cercano. Uno de los aspectos importantes a cubrir es la ceremonia previa al inicio de cada encuentro futbolístico, la que tiene la entonación de los himnos nacionales como importante atractivo, donde los hinchas y jugadores se unen en una sola voz.

Milagros Crisanto, enviada especial que informa de todos los pormenores a Líbero, ya se encuentra en Brasil y pudo presenciar, de forma exclusiva, la prueba de sonido en el Arena do Grêmio. Según las imágenes que pudo captar, desde las afueras el enorme recinto deportivo se pudo escuchar con claridad el la musicalización del Himno Nacional del Perú.

Tal como sucedió en la última Copa del Mundo, se espera que una gran cantidad de hinchas de la Selección Peruana acompañen en cada uno de los encuentros de la fase de grupos. Recordemos que en el torneo mundial, el fervor al momento de entonar las sagradas notas del himno nacional sorprendieron a todos los hinchas del fútbol.

De la misma forma, dentro del Arena do Grêmio, se puede ver el bien cuidado césped y lo mismo con gran parte de la gradería en la que se estarán los hinchas, donde ya se ubican las banderas de las próximas rivales. No obstante, la tribuna norte todavía se encuentra siendo refaccionada, seguramente con los tiempos necesarios para no perjudicar el espectáculo en el Perú vs Venezuela.

A pesar del último mal resultado que dejó el equipo dirigido por Ricardo Gareca en su último partido en Lima (derrota 3-0 ante Colombia), los hinchas de la ‘bicolor’ están convencidos en que se pueden lograr importantes cosas en este Copa América. La experiencia adquirida será un factor importante para la Selección Peruana, que sueña con una nueva estrella.