Copa América 2019: Así se luce el estadio donde Perú jugará con Venezuela [FOTOS Y VIDEO]

La Copa América 2019 está a la vuelta de la esquina y la Selección Peruana enrumbó hacia Brasil para iniciar su preparación final de cara a su debut. Este primer partido será contra Venezuela en el Arena do Gremio este sábado. Líbero ya se encuentra en Porto Alegre y ha hecho un recorrido en exclusiva por dicho estadio.

Y es que el impresionante recinto del conjunto ‘Gaúcho’ se encuentra en óptimas condiciones, como si fuese una alfombra. Además de ello, en el video realizado por nuestra corresponsal Milagros Crisanto se ve la tremenda infraestructura el estadio y desde ya lucen las banderas de la ‘Bicolor’ y de la ‘Vinotinto’.

Líbero pudo captar el preciso momento en el que el personal del Arena do Gremio se encontraba probando el himno nacional peruano. Hay que mencionar que la capacidad del local es de 55 622 espectadores y fue remodelado en el 2010; antes se llamaba el "Olímpico de Porto Alegre".

ARENA DE GREMIO

PARTIDOS DE COPA AMÉRICA 2019 EN EL ARENA DE GREMIO

15 de junio: Perú vs Venezuela (Primera Fase) Grupo A

20 de junio: Uruguay vs Japón (Primera fase) Grupo

23 de junio: Catar vs Argentina (Primera fase) Grupo B

27 de junio: 1º Grupo A vs 3º Grupo B/C (Cuartos de final)

3 de julio: Semifinal

CALENDARIO COMPLETO DE LA COPA AMÉRICA BRASIL 2019

La Copa América Brasil 2019 inicia el 14 de junio y culmina el 7 de julio, teniendo los 11 primeros días con fútbol. Solo el 25 y 26 de junio habrá un descanso para entrar a los cuartos de final, además del 30 de junio - 1 de julio y 4 - 5 de julio para dar paso a las sefiminales y final (también por el tercer puesto) respectivamente.