Perú vs Venezuela: Día, hora y canal del partido de Copa América 2019

Perú y Venezuela se enfrentarán este sábado en el Arena do Gremio, en un partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Copa América 2019. La transmisión del en cuentro será EN VIVO ONLINE GRATIS desde las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de América Televisión.

El conjunto dirigido por Ricardo Gareca llegó el pasado miércoles a Porto Alegre para afrontar la Copa América y ese mismo día a tempranas horas llevó a cabo su último entrenamiento en territorio peruano. Líbero hizo un recorrido en exclusiva del estadio donde debutará la ‘Bicolor’. Revisa a continuación, la guía de canales del cotejo con la ‘Vinotinto’.

El once titular del conjunto nacional aún no está totalmente definido porque hay algunos jugadores que no están al cien por ciento y también por las variantes que hizo el 'Tigre' en la saga de centrales. Sin embargo, todo parece indicar que Carlos Zambrano y Luis Abram partirán desde el arranque.

Jefferson Farfán no ha disputado los dos últimos amistosos ante Costa Rica y Colombia porque llegará a las justas al torneo sudamericano. En las prácticas, 'La Foquita' se colocó como segundo delantero, detrás del nueve que será Paolo Guerrero. Edison Edison se sintió ante los 'Ticos', pero se ha recuperado y llegaría con los venezolanos.

La escuadra 'Llanera', por su parte, llega como el "tapado" del grupo, ya que posee buenos jugadores en el plantel y que militan en las ligas top del fútbol europeo. Salomón Rondón es su gran estrella y llega con la "mecha prendida".

En los amistosos, Venezuela jugó tres encuentros y obtuvo los tres resultados: Un empate, una derrota y una victoria. Justamente llega motivado tras vencer 3-0 a Estados Unidos; cayó con México, pero inició ganando y los errores le costaron caro. Además, llevan tres días en Porto Alegre y tienen esa ligera ventaja de adaptación.

