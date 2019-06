¡Ojo de "Tigre"! La fórmula de Ricardo Gareca para ganar por primera vez en Quito

La selección peruana clasificó al Mundial de Rusia 2018 gracias a varios resultados impensados y uno de ellos fue el triunfo que obtuvo por las Eliminatorias frente a Ecuador en Quito, ciudad en la que ningún combinado patrio anterior había ganado.

Precisamente un día como hoy, pero hace dos años, la selección peruana realizó un examen para definir el once que unos meses después chocaría contra Ecuador en Quito. El ensayo se dio el 13 de junio del 2017 frente a la selección de Jamaica en el estadio de la UNSA de Arequipa.

Aquella vez Ricardo Gareca alineó en su oncena titular a Carlos Cáceda; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Christian Cueva; Edison Flores y Paolo Guerrero.

El resultado obtenido frente a Jamaica fue de 3-1 a favor de la Blanquirroja con anotaciones de Edison Flores, Renato Tapia y Paolo Guerrero. Ya el examen ante Ecuador en Quito se dio el 5 de setiembre del 2017.

Para el duelo frente a los ecuatorianos, respecto al once que jugó en Arequipa ante los "Reggae Boys" hubo dos modificaciones: ingresó André Carrillo, quien no jugó el amistoso por lesión, en reemplazo de Polo; mientras Aldo Corzo, quien no iba a jugar ante Bolivia por las Eliminatorias y quedó habilitado, reemplazó a Advíncula.

El desenlace ya es conocido por todos, la selección peruana venció a domicilio 2-1 a Ecuador con goles de Edison Flores (73') y Paolo Hurtado (74'), apenas dos minutos después de ingresar por Carrillo. Y el partido fue clave para llegar a Rusia 2018.