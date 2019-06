Casa de apuestas ofrece gran suma de dinero si Cueva falla penal contra Venezuela

La Copa América está a muy poco de iniciarse y miles de hinchas peruanos ya planean apostar por el rendimiento de la Selección Peruana en Brasil 2019. Sin embargo, existen algunos que van más allá, como las distintas casas de apuestas que planean hacer de todo con tal de obtener resultados en sus cifras económicas. Este es el caso de un sitio de apuestas, que ofrece pagar 6 dólares si algo inusual sucede en este certamen. Esto tiene que ver con el seleccionado nacional Christian Cueva y en Líbero.pe te lo contamos.

Inkabet es una casa de apuestas que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, pues mediante sus redes sociales ha publicado una serie de grandes ofrecimientos por hechos que podrían ocurrir en el duelo de Perú vs. Venezuela. Las apuestas son realmente curiosas pues incluyen a la mayoría de jugadores de la escuadra nacional.

Una de las que más ha llamado la atención es en donde la casa de apuestas ofrece 6 dólares si Christian Cueva se falla un penal ante la vinotinto, esto es claramente en referencia sobre lo que pasó con ‘Aladino’ en el Mundial de Rusia 2018, en aquel entonces, Cueva se falló un penal que pudo ser decisivo ante Dinamarca. El resultado de este partido y de todo el Mundial ya es conocido, sin embargo hay quienes apuestan que el seleccionado nacional podría volver a cometer el mismo error.

Se sabe que luego del penal fallado en Rusia 2018, el mediocampista del Santos de Brasil que muy probablemente sea titular ante la escuadra venezolana; no ha vuelto a patear un penal, tal vez aún no tenga la confianza de hacerlo o quizá no se lo permiten. Lo cierto es que el encuentro ante los venezolanos en la Copa América 2019 podría servir -de darse el caso- para ‘sacarse el clavo’.

Por otro lado, hay varias apuestas que se plasman en la web de la marca, entre ellas se encuentra una en la que también pagarán 6 dólares, y es que confían en que Paolo Guerrero anota goles de tiro libre, pero además, que al aparecer en el marcador, pueda celebrar al mismo estilo del no convocado Claudio Pizarro.

Finalmente, la Selección Peruana al mando del técnico Ricardo Gareca, se medirá ante Venezuela este sábado en el estadio Arena do Grêmio en Porto Alegre, el encuentro será a las 2:00 p.m. (hora peruana). Luego de ello y tres días después la blanquirroja se verá las caras con Bolivia, esto en el Maracaná de Río de Janeiro y culminará la fase de grupos el 22 de junio contra el dueño de casa, Brasil, esto en el Arena Corinthians de São Paulo.

